Real Madrid'den ayrılan Marcelo'nun kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyor. Fenerbahçe 'nin kadrosuna katmak istediği Brezilyalı oyuncunun ilk etapta kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmek istediği aktarıldı.

AS'ın haberine göre Marcelo, Los Angeles FC'ye transfer olan eski takım arkadaşı Gareth Bale gibi kariyerine ABD'de devam etmek istiyor fakat bunun adına yapılan girişimlerden henüz olumlu sonuç çıkmadı. Los Angeles FC ve Los Angeles Galaxy başta olmak üzere yedi MLS takımına önerilen Marcelo'ya olumlu geri dönüş yapılmadı.

AS USA tarafından edinilen bilgilere göre yaşından kaynaklı Marcelo'ya sözleşme önerilmesinden kaçıldı.

Brezilyalı oyuncunun yeni durağı merak edilirken Fenerbahçe, Milan ve Real Valladolid'in ilgisinin devam ettiği aktarılmakta.



