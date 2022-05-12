Yeni teknik direktörü adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'nin geleceğe yönelik değer taşıyan bir hamle ile Franck Mbella Etouga'yı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. 20 yaşındaki forvet için İspanya'nın önemli ekipleri de devreye girdi.





Allez Les Lions'un haberine göre Etouga ile St. Etienne, Marsilya, Rennes, Inter ve Fenerbahçe ilgileniyordu. Estadio Deportivo ise bu takımlara İspanya'dan Atletico Madrid, Sevilla ve Elche'nin eklendiğini aktardı.

Sezon başında ülkesi Kamerun'un takımlarından Fortuna du Mfou'dan Gana ekibi Asante Kotoko'ya transfer olan 20 yaşındaki golcü, Gana Premier Lig'de çıktığı 23 maçta 18 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayarak dikkatleri çekmeyi başardı.



