Daha önce ismi sık sık Trabzonspor ile anılan Cheikhou Kouyate için bu kez İstanbul kulüplerine ilişkin bir iddia gündeme geldi. Crystal Palace ile biten sözleşmesi sonrası serbest kalan Senegalli oyuncunun Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Taggat'tan Senegalli gazeteci Papa Mahmoud Gueye, Kouyate'nin Türkiye'de olduğunu ve burada gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Londra'ya döndüğünü belirtti. Gueye, Kouyate'nin İstanbul'da Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştüğünü aktardı.

Şu anda boşta olan 32 yaşındaki oyuncuyla uzun bir aradan sonra Premier Lig'e geri dönen Nottingham Forest'ın ilgilendiği ifade ediliyor.