Yaz transfer döneminde Romanya'dan Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan hamlelerini gerçekleştiren Galatasaray , bu kez de FCSB'den Octavian Popescu'yu kadrosuna katmak istiyor. Fakat FCSB'nin genç yıldızının transferi adına ezeli bir rekabetin yaşanması muhtemel...

Playsport'un haberine göre Octavian Popescu ile Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe de ilgileniyor. Fakat Morutan transferi öncesinde olduğu gibi FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Octavian Popescu'yu da kolay kolay bırakmak istemiyor.





Popescu'dan yüksek bonservis beklentisi olan Gigi Becali; daha önce yaptığı açıklamada, "Satışla ilgilenmiyorum. Popescu'nun 30-40-50 milyon seviyelerine çıkması için 2-3 yıl daha kalması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa devlerinin de takibinde

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen FCSB'nin en önemli isimlerinden biri haline gelen Octavian Popescu ile Hollanda ekibi Ajax'ın da ilgilendiği belirtiliyor. Bu sezon FCSB formasıyla ligde 15 maça çıkan Popescu; 4 gol, 2 asistlik hücum katkısı sergiledi. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, son iki sezonda FCSB ile çıktığı toplam 47 lig maçında 8 gollük katkı yaptı.

Daniel Pancu'dan büyük övgü

Futbolculuk döneminde ülkemizde Beşiktaş ve Bursaspor formaları giyen Daniel Pancu, teknik direktörlük kariyerinde 2019'da Octavian Popescu ile Rapid Bükreş'te çalışmıştı. Pancu, Popescu'yu 'fantastik yetenek' olarak tanımlamıştı.