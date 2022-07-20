Transfer döneminde Abdülkerim Bardakcı, Joao Pedro gibi isimler konusunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın rekabeti sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen iki ekibin Manchester United'dan Eric Bailly ile ilgilendikleri iddiası çıkmıştı ki şimdi de bonservisi bir başka Manchester ekibi City'de bulunan Nahuel Ferraresi transferinde karşı karşıya oldukları aktarılıyor.





Brezilya'dan UOL'un haberine göre Sao Paulo, Manchester City ile yürüttüğü kiralama görüşmelerinden olumlu sonuç alamadı ve transferden vazgeçti. Oyuncu için ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın görüşmeler yürüttüğü aktarıldı.

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Manchester City bonservisinin yarısını verebilir!

Brezilya basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi adına görüşmelerde bulundu Nahuel Ferraresi için Manchester City'nin sergilediği tavra ilişkin de detaylar verdi. Manchester City'nin Venezuelalı stoperin bonservisinin yarısını 1 milyon Euro karşılığında verebileceği aktarıldı. İngiliz devi, 23 yaşındaki stoperin potansiyeli nedeniyle haklarının yarısını elinde tutmak istiyor.

2017'de Tachira'dan Manchester City'nin U23 takımı kadrosuna katılan Nahuel Ferraresi, sonrasında kiralık olarak Torque, Peralada, Porto B, Moreirense ve Estoril formaları giydi.