Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, futbolu bırakan stoperi Mehdi Benatia'nın yerine bir takviye yapmayı planlıyor. Lyon'da kadro dışı kalan eski Beşiktaşlı Marcelo'nun ardından Fransa'da Karagümrük'ün Bordeaux forması giyen Mexer ile de ilgilendiği iddia edildi.

Sud Ouest'in haberine göre Mexer ile Türkiye'den birçok takım ilgilenmekte. Foot Mercato'ya göre de bunların arasında Fatih Karagümrük öne çıkıyor. İstanbul ekibi, Bordeaux ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Mexer, Bordeaux öncesi Avrupa'da Sporting, Olhanense, Nacional ve Rennes formaları da giymişti.