Bugüne kadar İtalya'dan yaptığı transferlerle dikkat çeken Fatih Karagümrük, bunlara bir yenisini ekliyor. Karagümrük, Serie A ekiplerinden Genoa'nın Fransız orta saha oyuncusu Abdoulaye Toure'yi kadrosuna katıyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre Fatih Karagümrük, Genoa ile transfer adına anlaşma sağladı. Sezon sonunda 1 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralık anlaşma ile Abdoulaye Toure transferinde sonuca ulaşıldığı aktarıldı.

Geçtiğimiz yaz 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Nantes'tan Genoa'ya transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Serie A'da 8 maçta şans bulabilmişti.