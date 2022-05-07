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Transfer haberi: Everton, Jordan Pickford'ı satıyor

Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Everton, bu hedefinde başarıya ulaşsa dahi millî kalecisi Jorgan Pickford'ı satmayı düşünüyor.

07 Mayıs 2022, Cumartesi 14:02 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Everton, Jordan Pickford'ı satıyor

Premier Lig'de Burnley ve Leeds United ile ligde kalma mücadelesi veren Everton, kalecisi Jordan Pickford ile yollarını ayırabilir. Ligde kalınsa dahi yeniden yapılanma adına Pickford ile yolların ayrılması gündemde. 

Daily Mail'in haberine göre Everton, menajer Frank Lampard'ın yeniden yapılanma projesine finansal destek arıyor. Bu doğrultuda da millî kaleci Pickford'ın satılması planlanıyor. 

Everton'da birçok yıldızın takımdan ayrılması gündemdeyken Pickford'ın da İngiltere Millî Takımı'ndaki yerini kaybetmemek adına kulübüne de destek sağlayacak bir bedelle başka takıma transfer olması bekleniyor. 

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