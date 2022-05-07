Premier Lig'de Burnley ve Leeds United ile ligde kalma mücadelesi veren Everton, kalecisi Jordan Pickford ile yollarını ayırabilir. Ligde kalınsa dahi yeniden yapılanma adına Pickford ile yolların ayrılması gündemde.

Daily Mail'in haberine göre Everton, menajer Frank Lampard'ın yeniden yapılanma projesine finansal destek arıyor. Bu doğrultuda da millî kaleci Pickford'ın satılması planlanıyor.

Everton'da birçok yıldızın takımdan ayrılması gündemdeyken Pickford'ın da İngiltere Millî Takımı'ndaki yerini kaybetmemek adına kulübüne de destek sağlayacak bir bedelle başka takıma transfer olması bekleniyor.