Geçtiğimiz sezon Süper Lig 'de kiralık olarak Trabzonspor 'da oynayan Lewis Baker, sonrasında döndüğü kulübü Chelsea'den ayrılmaya hazırlanıyor. Baker'ın 16 yıllık Chelsea macerasının Stoke City'ye transferi ile sona ermesi bekleniyor.

Press Association'ın haberine göre Stoke City, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Baker'ı kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Baker ile anlaşma noktasına gelinse de Stoke, Baker'ı ara transfer dönemi içinde kadrosuna katmanın peşinde...

Lewis Baker, geride bıraktığımız hafta sonu 5-1 kazanılan Chesterfield maçında Chelsea formasıyla mücadele etmişti. Bu İngiliz oyuncunun 8 yıllık bir süreç sonrasında Chelsea formasıyla çıktığı ilk maç olmuştu.