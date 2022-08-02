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Transfer haberi: Eski Galatasaraylı Alex Telles'i Sevilla istiyor

Manchester United'ın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen isimlerden eski Galatasaraylı Alex Telles ile LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın ilgilendiği belirtildi.

02 Ağustos 2022, Salı 11:19 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Eski Galatasaraylı Alex Telles'i Sevilla istiyor

Galatasaray 'ın eski oyuncularından Alex Telles'in Manchester United'dan ayrılması bekleniyor. Brezilyalı oyuncu, Erik ten Hag'ın yeni sezon planları arasında yer almıyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre Alex Telles ile Sevilla ilgileniyor. İspanyol kulübünün Telles transferi için bilgi aldığı belirtiliyor. 

Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek Brezilyalı oyuncunun satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile İspanyol ekibine transfer olabileceği ifade ediliyor. 

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