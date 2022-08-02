Galatasaray 'ın eski oyuncularından Alex Telles'in Manchester United'dan ayrılması bekleniyor. Brezilyalı oyuncu, Erik ten Hag'ın yeni sezon planları arasında yer almıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Alex Telles ile Sevilla ilgileniyor. İspanyol kulübünün Telles transferi için bilgi aldığı belirtiliyor.

Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek Brezilyalı oyuncunun satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile İspanyol ekibine transfer olabileceği ifade ediliyor.