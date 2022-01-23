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Transfer haberi: Eski Fenerbahçeli Nikola Lazetic'in yeğeni Marko Lazetic, Milan yolunda

Eski Fenerbahçeli Nikola Lazetic'in Kızılyıldız forması giyen 18 yaşındaki yeğeni Marko Lazetic ile İtalyan devi Milan'ın ilgilendiği belirtiliyor.

23 Ocak 2022, Pazar 12:20 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Eski Fenerbahçeli Nikola Lazetic'in yeğeni Marko Lazetic, Milan yolunda

Marko Lazetic, amcası Nikola'nın da uzun süre forma giydiği İtalya'ya gitmeye hazırlanıyor. Marko Lazetic ile İtalyan devi Milan'ın ilgilendiği aktarılmakta. 

Milan'da beklentileri karşılayamayan Pietro Pellegri'nin Torino'ya kiralık gönderilmesi gündemdeyken yerine yine genç bir ismin takviyesi gündemde. Mozzart Sport'un haberine göre Milan, Kızılyıldız'ın 18 yaşındaki genç forveti Marko Lazetic'i kadroya katmak istiyor. 

2000-2002 yılları arasında Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen amcası Nikola Lazetic, Sarı-Lacivertlilerden ayrıldıktan sonra 2002 yılından 2008'e kadar İtalya'da Como, Chievo, Lazio, Siena, Genoa, Livorno ve Torino formaları giymişti. 

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