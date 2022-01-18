Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Alanyaspor formaları giyen Brezilyalı golcü Vagner Love'un yeni adresi belli oldu. 37 yaşındaki oyuncu, Danimarka ekibi Midtjylland ile anlaşmaya vardı.

Ekstra Bladet'in haberine göre Vagner Love, Danimarka ekibiyle kısa süreli bir sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Vagner Love'ın 2022 yılının en ilk 6 aylık diliminde Midtjylland forması giymesi bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun kısa süre içerisinde geçeceği sağlık kontrolü sonrası imza atması bekleniyor.

2016'da Alanyaspor'a transfer olan ve 2017-18 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a giden Vagner Love, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde ise Corinthians ile anlaşarak ülkesi Brezilya'ya dönmüştü. 2020'de yeniden ülkesinden ayrılan Vagner Love, o dönemden bugüne kadar Kazakistan'da Kairat Almaty forması giyiyordu.