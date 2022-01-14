Süper Lig 'de 2017-18 sezonunun ilk yarısında Antalyaspor forması giyen Jeremy Menez, Malta'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Kariyerini İtalya Serie B ekiplerinden Reggina'da sürdüren Fransız oyuncunun Malta takımı Hamrun Spartans'a transfer olacağı ifade ediliyor.

Sky Sport ve TVM Sport'un haberine göre Jeremy Menez, kısa süre içerisinde Hamrun Spartans'a imza atacak. Kariyerinde daha önce Monaco, Roma, PSG, Milan gibi önemli ekiplerin formasını giyen Menez, 2017'nin yaz transfer döneminde Bordeaux'dan Antalyaspor'a transfer olmuş ve ilk sezonunun devre arasında da Meksika ekibi America'ya gitmişti.

Meksika macerası sonrası ülkesinde Paris FC forması giyen Menez, 2020'den bu yana ise İtalya Serie B ekiplerinden Reggina'nın kadrosunda yer alıyordu. 34 yaşındaki oyuncu, Fransa Millî Takımı'nın formasını da 24 kez giymeyi başarmış ve 2 de gol atmıştı.