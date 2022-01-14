Transfer haberi: Enzo Crivelli için Nantes iddiası

Başakşehir'de geçirdiği başarılı süreç sonrası bu sezon Antalyaspor'da kiralık olarak pek de beklentileri karşılayamayan Enzo Crivelli için Fransa'ya dönüş iddiaları güçleniyor. Son olarak Crivelli'nin Nantes'ın gündemine geldiği aktarıldı.

L'Equipe'e göre Renaud Emond'un ayrılığı sonrası kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Nantes için adaylardan biri de Enzo Crivelli. Crivelli'nin ismi Nantes cephesinde gündeme gelmiş olsa da henüz resmî temaslar başlamamış durumda.

Bordeaux altyapısında yetişen Enzo Crivelli, 2017'de 4 milyon Euro karşılığında Bordeaux'dan Angers'ye transfer olmuştu. Sonrasında Caen forması da giyen golcü oyuncu, 2019'da Başakşehir'e transfer olarak Türkiye'ye gelmişti.