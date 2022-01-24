Transfer haberi! Enis Destan bugün Trabzon' da
Bordo-Mavililer’in 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Enis Destan, bu sabah Trabzon’da olacak. Altınordu’dan 600 bin Euro bonservisle transfer edilen 19 yaşındaki forvet, lige verilecek arada takıma katılacak.
Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kadroya katılan Enis Destan, bugün Trabzon’a ayak basacak. 3 gün önce anlaşılmasına rağmen Altınordu’nun son maçta oynatmak istediği için KAP açıklaması geciken 19 yaşındaki forvetin, sabah 09.00 gibi şehirde olması bekleniyor. Enis sağlık kontrolünden geçtikten sonra, lige verilen arada 4 günlük izin sonrası takıma katılacak ve antrenmanlara başlayacak. Altınordu’dan daha önceki yıllarda Erce Kardeşler, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı gibi isimleri kadrosuna katan Bordo- Mavililer, Enis’le 4.5 senelik kontrat imzalayacak. İzmir ekibine bonservis olarak 600 bin Euro ödeneceği öğrenilirken, sözleşmede bir sonraki satış için yüzde 27.5 pay maddesi de bulunuyor.