Transfer haberi! Enis Destan bugün Trabzon' da

Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kadroya katılan Enis Destan, bugün Trabzon’a ayak basacak. 3 gün önce anlaşılmasına rağmen Altınordu’nun son maçta oynatmak istediği için KAP açıklaması geciken 19 yaşındaki forvetin, sabah 09.00 gibi şehirde olması bekleniyor. Enis sağlık kontrolünden geçtikten sonra, lige verilen arada 4 günlük izin sonrası takıma katılacak ve antrenmanlara başlayacak. Altınordu’dan daha önceki yıllarda Erce Kardeşler, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı gibi isimleri kadrosuna katan Bordo- Mavililer, Enis’le 4.5 senelik kontrat imzalayacak. İzmir ekibine bonservis olarak 600 bin Euro ödeneceği öğrenilirken, sözleşmede bir sonraki satış için yüzde 27.5 pay maddesi de bulunuyor.