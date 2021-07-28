Juventus forması giyen milli yıldızlarımızdan Merih Demiral'ın Borussia Dortmund'a transfer iddiaları güçlenmişken Alman ekibinden açıklama geldi. Borussia Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl, Merih Demiral transferinin pek mümkün olmadığını belirtti.

Bild'e yaptığı açıklamada Merih Demiral'ın transferine ilişkin soruyu cevaplayan Kehl, "İsimler hakkında yorum yapamam ama bu yaz şu andan itibaren artık bu büyüklükte bir transfer yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral için Juventus'un 40 milyon Euro düzeyinde bir bonservis talebi bulunurken Borussia Dortmund'un bu bedellerde bir bonservis ödeyerek transfer gerçekleştirmeyeceği açıklanmış oldu.