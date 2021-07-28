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Transfer haberi: Dortmund'dan Merih Demiral açıklaması

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl, Juventus'tan milli yıldızımız Merih Demiral'ı transfer edeceklerine ilişkin söylentilere de cevap verdi.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:12 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Dortmund'dan Merih Demiral açıklaması

Juventus forması giyen milli yıldızlarımızdan Merih Demiral'ın Borussia Dortmund'a transfer iddiaları güçlenmişken Alman ekibinden açıklama geldi. Borussia Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl, Merih Demiral transferinin pek mümkün olmadığını belirtti. 

Bild'e yaptığı açıklamada Merih Demiral'ın transferine ilişkin soruyu cevaplayan Kehl, "İsimler hakkında yorum yapamam ama bu yaz şu andan itibaren artık bu büyüklükte bir transfer yapmayacağız" ifadelerini kullandı. 

Merih Demiral için Juventus'un 40 milyon Euro düzeyinde bir bonservis talebi bulunurken Borussia Dortmund'un bu bedellerde bir bonservis ödeyerek transfer gerçekleştirmeyeceği açıklanmış oldu. 

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