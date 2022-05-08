Futbol dünyasının bir anda büyük beklentilerle dikkatini çeken Youssoufa Moukoko'nun performansı, kulübü Borussia Dortmund'u memnun etmiş değil. Bundesliga ekibi, Moukoko ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Henüz 17 yaşında olan Moukoko, futbol dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Fakat bu sezon çıktığı 22 maçta sadece 2 gol atabilen genç oyuncu, Dortmund'un beklentilerini karşılayamadı. Bild'in haberine göre Dortmund, onun Haziran 2023'te sona erecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.

Bu yaz Moukoko ile yolların ayrılması planlanırken Alman ekibi, transfere geri alınabilmesine imkan sağlayan bir madde eklemek istiyor.