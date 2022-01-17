Son dönemde adı özellikle Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Parma'nın Rumen oyuncusu Dennis Man için iddiaları doğrulayan açıklama menajeri Giovanni Becali'den geldi. Man'ın Parma'dan ayrılabileceğini belirten Becali, yürütülen transfer görüşmelerine ilişkin detayları da paylaştı.

'Galatasaray istiyordu'

Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın da menajerliğini yapan Becali; Digi Sport'a yaptığı açıklamada, "Dennis Man, yaz aylarında Galatasaray tarafından isteniyordu. Fatih Terim de bunu doğrulamıştı. Ancak Parma, bu transferden 11 milyon dolar gelir beklediğini söyledi" ifadeleriyle Galatasaray'ın teklifini açıkladı.

'Türkiye'den bir büyük takım daha'

Galatasaray'ın yanı sıra Türkiye'den bir takımdan daha bahseden Becali'nin ifadeleri, Rumen basınında da o takımın Trabzonspor olduğu yönünde karşılık buldu. O ihtimal hakkında da Becali, "Sampdoria, Man'ı istiyor ama maaşının tamamını ödemek istemiyor. Müzakereler vardı ancak Sampdoria, maaşının yarısını ödemek istedi. Türkiye'den bir talibi daha var. Galatasaray'dan başka bir büyük takım daha... Yine Fransa'dan da bir talibi var. Türkiye'deki takıma giderse yine satın alma opsiyonlu bir kredi olacak" dedi.

Parma'nın yeni teknik direktörünün Dennis Man'ı sol kanatta savunmaya yakın kullanmak istediğini de oyuncunun bundan memnun olmadığını ifade eder tarzda aktardı.