Barcelona'da teknik direktör Xavi, ekonomik anlamdaki zor şartlar altında kadronun güçlendirilmesini beklerken takım içinde öncelikli gördüğü isimlerden Ousmane Dembele'yi kaybetme riskiyle karşı karşıya... Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi bitecek Dembele'nin takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Todo Fichajes'in haberine göre Xavi, Ousmane Dembele'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmasını öncelik olarak görse de Fransız yıldız, takımda kalmak istemiyor. Ousmane Dembele'nin yeni adresinin Suudi Arabistan merkezli yatırım fonu tarafından satın alınan Newcastle United olması bekleniyor.

Barcelona'nın 2017'de Dortmund'dan 135 milyon Euro'ya transfer ettiği Ousmane Dembele'nin sezon sonunda takımdan bonservissiz ayrılma ihtimali son derece artmışken yeni teknik direktör Xavi; göreve başladığı gün yaptığı açıklamada, "Dembele'nin Barcelona'da devam etmesi gerektiği benim için çok açık. Kendi pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncusu olabilir ve bunu başarmasına yardım etmeliyiz. Barcelona'da bir fark yaratabileceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullanmıştı.