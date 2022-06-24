EURO 2020’de geçirdiği kalp durması sonrası kalp pili takılan ve sahalardan bir süre uzak kalan Christian Eriksen, geçtiğimiz ara transfer döneminde Brentford ile yarım sezonluk bir anlaşma yapmış ve futbola geri dönmüştü. Sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eriksen, önümüzdeki sezon oynayacağı kulübü belirlemek için son aşamaya geldi.

Manchester United ve Brentford’un ikisinin de oldukça iyi teklifler yaptığı ancak yine de Manchester United’ın teklifinin ekonomik olarak biraz daha iyi olduğu biliniyor. Danimarkalı yıldız Dünya Kupası’nda yeniden milli takımda olmak istediği için ilk 11’de oynamak istiyor. Yves Bissouma transferi sonrası geri dönmek istediği Tottenham’a gitmekten bu yüzden vazgeçen Eriksen için Brentford bu konuda bir adım öne çıkıyor. Ayrıca Londra’ya yerleşen ailesinin de şehirden ayrılmak istemediği ve Manchester’a taşınma konusunda çekinceleri olduğu öğrenildi.

Brentford ve Thomas Frank’in ona verdiği şansla birlikte gelen bir vefa borcunun yanı sıra paranın önceliği olmaması Eriksen’i Brentford’a yaklaştırıyor. Ancak Brentford’a imza atmadan önce futbola geri dönmek için çalışmalarını sürdüren Eriksen, Ajax tesislerinde Manchester United’ın yeni hocası Erik ten Hag ile de zaman geçirmişti.

Christian Eriksen Brentford veya Manchester United’dan birini seçmek üzere birkaç gün içinde son kararını verecek.