Chelsea'de savunma hattına takviye adına çalışmalar sürüyor. Antonio Rüdiger ve Andreas Christensen'in ayrılıkları sonrası Napoli'den Kalidou Koulibaly transferi gerçekleşse de savunmaya önemli bir isim daha eklemek istiyorlar.

Londra ekibi, Manchester City'den Nathan Ake ve Sevilla'dan Jules Kounde için girişimlerde bulunmuştu. Sky Sports, Chelsea'nin şimdi de Leicester'den Wesley Fofana için devreye girdiğini belirtti.

Chelsea'nin kadrosuna katmak istediği Wesley Fofana, Mart ayında Leicester ile olan sözleşmesini iki yıl daha uzatmıştı. 21 yaşındaki oyuncunun takımıyla olan kontratı 2027'de sona erecek.