Premier Lig'de son haftalarda düşüş yaşayan Chelsea, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Menajer Thomas Tuchel'in hedefindeki isimlerin başında ise Wolverhampton'dan Ruben Neves geliyor.

Todofichajes'in haberine göre Saul Niguez'den artık verim alınamayacağını düşünen Thomas Tuchel, Ruben Neves'i kadrosuna katmak istiyor. Premier Lig'de sergilediği başarılı performansıyla birçok takımın listesinde yer alan Ruben Neves, Chelsea'nin de öncelikli hedeflerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Ruben Neves'in Wolverhampton'dan ayrılmak adına net bir düşüncesi olmaması ve İngiliz ekibinin bu transfer için 45 milyon Euro bonservis talep etmesi Chelsea'nin işini zorlaştıracak faktörler olarak aktarılmakta.



