Chelsea önümüzdeki sezonun kadro çalışmalarına şimdiden başladı. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek savunmacılar Andreas Christensen ve Antonio Rüdiger’in takımdan ayrılmaları halinde stoper havuzunda oluşacak boşluğu doldurmak için arayışlarını sürdüren Chelsea rotasını tekrar Jules Kounde’ye çevirdi.

Sevilla geçtiğimiz yaz transfer döneminde, Fransız stoper için Chelsea’nin yaptığı 55 milyon euroluk bir teklif reddetmişti. Oyuncunun serbest kalma bedeli olan 80 milyon euro’ya yakın bir bedel isteyen Sevilla’nın bu isteğini Chelsea kabul etmemiş ve transfer rafa kalkmıştı. Önümüzdeki transfer döneminde tekrar Sevilla’nın kapısını çalacak olan Chelsea’nin bu defa Sevilla’nın istediği rakamlara çıkabileceği öngörülüyor.



