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Transfer haberi: Chelsea, Ivan Perisic ile anlaştı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Inter ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Ivan Perisic ile anlaşma sağladı.

16 Mayıs 2022, Pazartesi 13:09 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Chelsea, Ivan Perisic ile anlaştı

Inter ile sözleşmesinin sonuna gelen Ivan Perisic'in durumu merak ediliyordu. İtalyan ekibinin en önemli parçalarından biri olan Perisic'in Premier Lig'in devlerinden Chelsea ile anlaşma sağladığı belirtildi. 

Daily Star'ın haberine göre Chelsea ve Ivan Perisic arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. İngiliz ekibi, sezonun sona ermesiyle birlikte Perisic'i kadrosuna katabilir. 

Coppa Italia'da Inter, Juventus'u 4-2 mağlup ederken Perisic, attığı 2 golle maçın adamı olmuştu. 33 yaşındaki Hırvat yıldız, bu sezon Inter formasıyla 48 maça çıkarken 9 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı. 

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