Transfer haberi: Chelsea, Hugo Ekitike için görüşmelere başladı

Avrupa futbolunun yeni yıldız adaylarından Reims'ın 19 yaşındaki golcüsü Hugo Ekitike için Chelsea de devreye girdi. Genç golcünün ismi Newcastle ve PSG ile de anılmaktaydı.

Foot Mercato'nun haberine göre Chelsea, yaz aylarında gerçekleşecek bir transfer adına Reims ile görüşmelerde bulundu. Reims'ın Kylian Mbappe'nin satışı gibi bir beklentiyle Ekitike'yi yollama isteği var ve en az 40 milyon Euro bonservis bedeli talep edildiği aktarılıyor.

Bu sezon Reims formasıyla Ligue 1'de 17 maça çıkan Ekitike; 8 gol, 3 asist ile öne çıktı.