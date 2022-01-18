MENÜ

Transfer haberi: Chelsea, Hugo Ekitike için görüşmelere başladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'ın 19 yaşındaki yıldızı Hugo Ekitike için Chelsea'nin görüşmelere başladığı belirtildi.

18 Ocak 2022, Salı 10:49 Son Güncelleme:
- A +
Transfer haberi: Chelsea, Hugo Ekitike için görüşmelere başladı

Avrupa futbolunun yeni yıldız adaylarından Reims'ın 19 yaşındaki golcüsü Hugo Ekitike için Chelsea de devreye girdi. Genç golcünün ismi Newcastle ve PSG ile de anılmaktaydı. 

Foot Mercato'nun haberine göre Chelsea, yaz aylarında gerçekleşecek bir transfer adına Reims ile görüşmelerde bulundu. Reims'ın Kylian Mbappe'nin satışı gibi bir beklentiyle Ekitike'yi yollama isteği var ve en az 40 milyon Euro bonservis bedeli talep edildiği aktarılıyor. 

Bu sezon Reims formasıyla Ligue 1'de 17 maça çıkan Ekitike; 8 gol, 3 asist ile öne çıktı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...