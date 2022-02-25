Transfer haberi: Chelsea, Eden Hazard için teklif hazırlığında

Chelsea, eski oyuncusu Eden Hazard'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Real Madrid'de istediği gibi bir dönem geçiremeyen Belçikalı oyuncuyu transfer etmek adına hazırlıklar başlamış durumda.

Eden Hazard, bu sezon Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin öncelikli seçimleri arasında yer almıyor. Yaz aylarında İspanyol takımından ayrılması gündemdeyken Radio Marca'ya göre Chelsea, onu Premier Lig'e geri getirmek istiyor.

Chelesa'nin teklifinin hazır olduğu ve satın alma opsiyonu içeren bir kiralama önerisini Real Madrid'e sunacakları belirtiliyor.