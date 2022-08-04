Avrupa'nın birçok devi tarafından istenen Carney Chukwuemeka, imzayı attı. Chelsea, genç oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Chelsea, Carney Chukwuemeka ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken 18 yaşındaki oyuncunun kulübü Aston Villa ile hafta başında anlaşma sağlanmıştı.

Transferinin ardından Chelsea’nin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan genç orta saha oyuncusu, çok mutlu olduğunu belirterek, "Oldukça yoğundu ama son birkaç gündür Chelsea'yi aklımdan çıkaramadım. Bu yüzden her şey bittiği için mutluyum ve rahatladım. Çok heyecanlıyım. Sahaya çıkmak, takım arkadaşlarım ile tanışmak ve Chelsea ile kupalar kazanmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan Chelsea Kulübü Başkanı Todd Boehly ise "Carney, Avrupa'nın en heyecan verici genç oyuncularından biri. Bu yüzden onun Stamford Bridge'de oynamasını dört gözle bekliyoruz. Onu Chelsea'ye getirebildiğimiz, yeni sezon ve sonrası için böyle yetenekli bir genç ismi kadromuza ekleyebildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolunun en önemli genç yeteneklerinden Chukwuemeka, son olarak finalde İsrail'e karşı attığı golle İngiltere U19 Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasını sağlamıştı. Bu yaz düzenlenen turnuvada her maçta forma giyerken en iyi 11'e de seçilmeyi başarmıştı.

İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 14 maçta 1 asist yaptı.