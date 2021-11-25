Teknik direktörlüğe Xavi'yi getiren Barcelona, kadrosunu güçlendirme planları yaparken önemli isimlerinden birini kaybedebilir. Barcelona ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan savvunmacı Ronald Araujo için Premier Lig'den teklifler olduğu belirtiliyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Ronald Araujo'nun temsilcileri, Premier Lig'den alınan teklifleri doğruladılar. Premier Lig'den ilgi noktasında ise Chelsea ihtimali ön plana çıkarılıyor. Sezon sonunda Rüdiger, Christiansen ve Azpilicueta'yı kaybetme riski bulunan Chelsea'nin Araujo ile ilgilendiği aktarılıyor.

22 yaşındaki oyuncunun önceliğinin Barcelona'da kalmak olduğu belirtilse de 2023'te bitecek sözleşmesinin kısa süre içerisinde uzatılması gerektiği ifade ediliyor.