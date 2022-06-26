Transfer haberi: Cenk Tosun için Aris iddiası

Everton'dan ayrılan Cenk Tosun'un yeni durağı merak ediliyor. Beşiktaş 'ın gündeminde yer alan millî oyuncu için şimdi de Yunanistan'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Nova Sports'un haberine göre Aboubakar Kamara'yı Olympiacos'a satmaya hazırlanan Aris'e Cenk Tosun önerisi geldi. Aris'in de Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istediği belirtilmekte.

Kamara'yı 5 milyon Euro artı takas şeklinde Olympiacos'a satması beklenen Aris'in hücum hattında oluşacak boşluğu Cenk Tosun ile doldurmayı planladığı ifade edilmekte.