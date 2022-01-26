Çaykur Rizespor ’da transfer çalışmaları hız kazandı. Takımı bir an önce ateş hattından çıkarmak isteyen Karadeniz ekibi yerli ve yabancı hedefler doğrultusunda görüşmelerine devam ediyor. Atmacalar, CSKA Sofya’da forma giyen 24 yaşındaki Bulgar milli sağ kanat oyuncusu Georgi Yomov ile görüşüyor. Oyuncunun kulübüyle bulunan sözleşmesinin feshi hakkında temaslar sürerken, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun transferin gerçekleşmesini çok istediği ifade ediliyor. Rizespor’da bir süredir gündemde olan Semih Kaya transferinde ise pürüzlerin halen aşılamadığı bildirildi. Oyuncuyla el sıkışıldığı ifade edilirken, kulüplerin bonservis konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.