Transfer haberi: Burak Yılmaz için Fortuna Sittard iddiası

Lille'den ayrılık hazırlığındaki Burak Yılmaz'ın yeni durağı merak ediliyor. Millî oyuncu için son olarak Hollanda'dan Fortuna Sittard iddiası geldi.

Voetbal International'ın kulüp içerisindeki kaynaklardan öğrendiği bilgiye göre Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bitirmek istiyor. İlgili haberde Burak Yılmaz'ın 24 Mart 2021'de Hollanda'ya karşı yaptığı hat-trick de hatırlatıldı.

Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard ile Burak Yılmaz'ın menajerliğini yapan Ogan Tarhan'ın da yakın ilişkileri bulunuyor.