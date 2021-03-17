Transfer haberi: Boupendza için flaş Arsenal iddiası!

Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığının zirvesinde yer alan Aaron Boupendza için transfer iddiaları her geçen gün artıyor. Krasnodar'a transferi son anda gerçekleşmeyen ve Süper Lig'den adı Fenerbahçe ile anılan Boupendza için gündeme gelen son iddiada ise İngiliz devi Arsenal'in adı geçiyor.

The Sun'ın haberine göre Boupendza'nın Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı Arsenal'in yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang, golcü oyuncunun transferi adına kulüp yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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The Sun'ın 90min'e dayandırdığı habere göre ise oyuncuyla Premier Lig'den ayrıca Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Newcastle ve West Ham gibi ekipler de ilgileniyor.

Boupendza, daha önce Aubameyeng ile ilgili yaptığı açıklamalarda övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Milli takımda onunla oynamanın değerine dikkat çeken Boupendza, "Onunla oynama şansım var ve bu şans herkese verilmiyor. O dünya çapında bir yıldız. Bu tür oyuncularla soyunma odasını paylaşmak olağanüstü bir durum. Onunla uzun süre birlikte oynamak isterdim. Her zaman iyi oyuncularla, iyi takımlarda bulundum ama birlikte oynadığım en olağanüstü oyuncu Aubameyang" ifadelerini kullanmıştı.