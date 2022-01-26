Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-Beyazlı takım, bir dönem Beyer Münih ve Hertha Berlin gibi takımlarda forma giymiş, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde mücadele etmiş olan Sinan Kurt'u antrenmanlarına çıkararak, deneme sürecini başlattı.

Bir dönem Bayern macerası

Futbola M'gladbach Altyapısı'nda başlayan 23 Temmuz 1996 doğumlu Sinan Kurt, 3 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında, 31 Ağustos 2014'te Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. 1,5 sezonun ardından Hertha Berlin'e giden sol kanat oyuncusu, WSG Wattens, SV Straelen ve FC Nitra gibi kulüplerde oynadı.

Bayern Münih'ten ayrılık hikayesi

Bayern Münih'te geleceğin yıldızlarından biri olarak görülen Sinan Kurt, sezon başlamadan önce 3 arkadaşı ile birlikte Fransa'nın güneyinde helikopter kiraladı. Cannes'den, St. Tropez'e kadar uçuş gerçekleştirildi. Bu tatil, dönemin Bayern Münih teknik direktörü Pep Guardiola'yı kızdırdı. Takım kampına katılmak yerine, tatil yapmayı tercih eden Sinan, kadro dışı kaldı.

Sinan, Bayern Münih'in A Takımı'nda sadece 1 maça çıkabildi. Bu karşılaşmanın ise daha sonra formasını giyeceği Hertha Berlin karşısında, 1-0 galibiyetle sona eren Bundesliga maçı olması, dikkat çekti.

Bu sezon hiç maça çıkmadı

Son olarak Slovakya'nın FC Nitra takımı ile geçen sezon maçlara çıkan 25 yaşındaki futbolcu, şu anda kulüpsüz. Sinan Kurt, 2020/21 sezonunda 20 karşılaşmada görev aldı. Sinan, forma giydiği maçlarda gol katkısı sunamazken, 3 kez asist yaptı.

Kariyerinde 192 maça çıkan Türk asıllı Alman futbolcu, 59 kez rakip fileleri havalandırırken, 37 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde yıldız adayı olarak gösterilen Sinan Kurt, U15, U16, U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydi. Toplamda 29 maça çıkan Sinan Kurt, 6 gol kaydetti.

Kaynak: Ajansspor