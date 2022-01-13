Transfer haberi! Beşiktaş'tan Okaka hamlesi
TFF tarafından açıklanan yaklaşık 35 milyon Euro’luk harcama limitini tamamen dolduran Beşiktaş, Vida’yı göndererek bütçede yer açmayı planlıyor. Kartal, Hırvat savunmacıyı devre arasında gönderebilirse 1.7 milyon Euro’luk hareket alanı elde edecek Michy Batshuayi’nin performansından memnun olmayan yönetimin, Vida’yla yolları ayırması halinde kapısını çalacağı ilk kulüp Başakşehir olacak. Siyah- Beyazlılar, İstanbul temsilcisinin golcüsü Okaka’yı almak için girişimlerine hız verecek.
Başakşehir’in sezon başında İtalya Serie A ekibi Udinese’den kadrosuna kattığı Stefano Okaka, ortaya koyduğu başarılı performansla kısa sürede kalitesini göstermişti. 17 lig maçında 9 gol ve 2 asistlik form grafiği yakalayan 32 yaşındaki futbolcu, bu önemli çıkışı sonrasında Kartal’ın radarına girdi. 35 milyon Euro’luk harcama limitini sonuna kadar dolduran Beşiktaş ’ın, Domagoj Vida’yı devre arasında elden çıkarıp bütçede 1.7 milyon Euro’luk boşluk açmayı planladığı bildirildi. İdarecilerin, bu operasyonun ardından Okaka için hemen Başakşehir’in kapısını çalacağı ifade edildi. Tecrübeli golcünün de kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş forması giymeye şimdiden hazır olduğu kaydedildi.
Şimdi olmazsa sezon sonu
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den büyük umutlarla kiralanan Michy Batshuayi’nin etkisiz performansı sonrasında golcü arayışına geçen idareciler, Okaka operasyonunu devre arasında tamamlayamazsa sezon sonuna bırakacak. Teknik ekibin, özellikle son vuruş konusunda çok etkisiz kalan Michy Batshuayi’ye özel bitiricilik idmanı yaptırdığı kaydedildi. Durumuyla ilgili olarak Beşiktaşlı yöneticilerle sürekli olarak görüşen Belçikalı golcünün de performansından memnun olmadığı ve bu durumu değiştirmek için elinden geleni yaptığı ifade edildi.
Orhan Yıldırım