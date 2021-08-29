Beşiktaş , transfer dönemi 2 transfer yaparak kapatmayı hedefliyor. Bunlardan birisinin defans hattına olacağını belirten siyah beyazlı takımın yöneticileri, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, dün yaptığı açıklamada defansa 1 oyuncu bir de fırsat transferi yapacaklarını belirtmişti.

YUNAN FUTBOLCU GÜNDEME GELDİ

Kartal'ın savunma için gündemine 29 yaşındaki Yunan futbolcu Kyriakos Papadopoulos geldi. Son olarak Hırvat ekibi Lokomotiva'dan Suudi Arabistan takımı Al Fayha'ya transfer olan ve 2 yıllık sözleşme imzalayan Papadopoulos, buradaki yaşam şartları nedeniyle sözleşmesini feshederek bonservisini eline almıştı. Beşiktaşlı yöneticilerin 29 yaşındaki oyuncu ile temasta olduğu ve Sergen Yalçın'ın son kararını vermesi beklendiği öğrenildi.

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ALMANYA YA DA TÜRKİYE'DE FORMA GİYMEK İSTİYOR

Temmuz ayında Suudi ekibi Al Fayha'yla sözleşme imzalayan ancak şehirdeki yaşam şartlarının kendisine uygun olmadığını gerekçe göstererek takımla olan sözleşmesini feshettiği belirtilen Papadopoulos'un daha önce de Schalke, Leverkusen, Leipzig Hamburg gibi takımlarda oynaması nedeniyle Almanya'da ve ülkesine yakın olan Türkiye'de forma giymek istediği öğrenildi.

Bonservisi elinde olması ve maaşının yüksek olmaması nedeniyle de Beşiktaş'ın ilgisini çeken Yunan futbolcu için son kararı siyah beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın verecek.

ALANYASPOR DA İSTEDİ

Kyriakos Papadopoulos'u Süper Lig'den Beşiktaş dışında Alanyaspor 'un da yakın ilgisi oldu. Yunan kaynaklarını devreye sokarak tecrübeli futbolcuyu takıma katmak isteyen Akdeniz ekibi de 29 yaşındaki futbolcuyu bitirmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Onur Erdem Bayramiç / fanatik.com.tr



