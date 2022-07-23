Sözleşmesinin sona ermesiyle Beşiktaş ile yollarını ayıran Jeremain Lens, sürpriz bir adrese gidiyor. Hollandalı oyuncu, İtalya'da 3. lig seviyesi olan Serie C ekiplerinden Vis Pesaro ile anlaşmak üzere.





Il Resto del Carlino'nun haberine göre Lens, Adriyatik kıyısında güzel bir bölgede Vis Pesaro ile kariyerine devam edebilir.

Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV Eindhoven, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe , Karagümrük ve Beşiktaş gibi önemli ekiplerin formasını giyen 34 yaşındaki Hollandalı oyuncunun transferi adına paranın artık faktör olmayacağı ifade edilmekte.