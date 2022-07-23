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Transfer haberi: Beşiktaş'tan ayrılan Jeremain Lens, Serie C yolunda

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona ererek takımdan ayrılan Jeremain Lens'in İtalya'da 3. lig seviyesi olan Serie C ekiplerinden Vis Pesaro ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

23 Temmuz 2022, Cumartesi 15:43 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Beşiktaş'tan ayrılan Jeremain Lens, Serie C yolunda

Sözleşmesinin sona ermesiyle Beşiktaş ile yollarını ayıran Jeremain Lens, sürpriz bir adrese gidiyor. Hollandalı oyuncu, İtalya'da 3. lig seviyesi olan Serie C ekiplerinden Vis Pesaro ile anlaşmak üzere. 

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Il Resto del Carlino'nun haberine göre Lens, Adriyatik kıyısında güzel bir bölgede Vis Pesaro ile kariyerine devam edebilir. 

Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV Eindhoven, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe , Karagümrük ve Beşiktaş gibi önemli ekiplerin formasını giyen 34 yaşındaki Hollandalı oyuncunun transferi adına paranın artık faktör olmayacağı ifade edilmekte. 

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