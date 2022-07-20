Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek takımdan ayrılan Güven Yalçın'ın yeni durağı belli oldu. Yalçın, daha önce Lecce forması giydiği İtalya'ya Genoa ile anlaşarak dönüyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Güven Yalçın, bugün Genoa için sağlık kontrolünden geçecek ve bir aksilik olmaması durumunda İtalyan ekibi ile resmî sözleşme imzalayacak. Yeni sezonda İtalya Serie B'de mücadele edecek Genoa, yaz aylarında Güven Yalçın'ın Lecce'den takım arkadaşı 33 yaşındaki golcü Massimo Coda'yı da kadrosuna katmıştı.





2018'de Leverkusen'in altyapısından Beşiktaş kadrosuna katılan Güven Yalçın, 2020-21 sezonunun ikinci yarısını Lecce'de kiralık geçirmişti. Daha sonra Beşiktaş'a dönen 23 yaşındaki oyuncu 2021-22 sezonunun sona ermesiyle birlikte biten sözleşmesi doğrultusunda serbest kalmıştı.