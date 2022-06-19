Fransa Lig 1 ekibi Lyon'la yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Jason Denayer, önceki gün İstanbul'a geldi. Belçikalı oyuncu Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve taraftarları heyecanlandırdı. İstanbul'da bulunan oyuncuyla Kara Kartal'ın ilgilendiği iddia edildi. İtalyan Foot Mercato adlı haber sitesinde Beşiktaş 'ın, Jason Denayer ile görüşmelere başladığını iddia etti. Jason Denayer geçtiğimiz sezon Lyon formasını 21 müsabakada giydi. 26 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Belçikalı oyuncu takım arkadaşlarına 1 asist yapma başarısı gösterdi. 26 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca Manchester City, Celtic, Galatasaray , Sunderland ve Lyon formaları giydi.

Tüm denklemler değişebilir

Resmi olarak şu anda boşta bulunan Denayer'in piyasa değeri 14 milyon Euro civarında bulunuyor. Eğer Kartal, Saiss'in ardından Denayer'i de alırsa yeni sezonda savunma üçlüsü bu iki isme ek olarak bir de Welinton'dan oluşacak. Yabancı kuralı ilk 11'de 8 olarak devam ederse Siyah-Beyazlılar'ın, kale bölgesi dışında sol kanat beki ve sol açığı da Türk bir futbolcuyla doldurması gerekecek.







