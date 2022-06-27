Salernitana ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Milan Djuric'in yeni durağı belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş 'ın da kadrosuna katmak istediği belirtilen 32 yaşındaki oyuncunun Verona'ya imza atması bekleniyor.

Salernitana News, Djuric ile sözleşme uzatma adına yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını aktardı. Bu dönemde Cremonese, Fiorentina, Genoa, Napoli ve Verona gibi takımların yanı sıra Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

Salernitana ile anlaşamayan ve Fiorentina'nın 800 bin Euro maaş ile iki yıllık önerisini üç yıllık sözleşme talebiyle reddeden Djuric, Verona ile anlaşma noktasına geldi. Transfere ilişkin resmî imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.