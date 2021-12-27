Çin ekibi Beijing Gouan ile yollarını ayıran ve şu anda serbest oyuncu konumunda olan Fernando Martins'in yeni takımı belli oluyor. İspanyol basınında Beşiktaş 'ın da ilgilendiği iddia edilen oyuncunun Las Palmas'a imza atması bekleniyor.

La Provincia'nın haberine göre Beşiktaş ve Flamengo'nun da kadrosuna katmak istediği Fernando Martins, Las Palmas ile anlaşma sağladı. Brezilyalı ön liberonun İspanyol ekibiyle Haziran 2023'e kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

Şu ana kadar transferleri adına toplam 46.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenen 29 yaşındaki oyuncu; Gremio, Shakhtar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve son olarak Beijing Gouan formaları giymişti.