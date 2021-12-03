Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mohamed Elneny'nin ismi yaz aylarından bu yana Galatasaray ile anılırken eski takımı Beşiktaş 'ın da devreye girdiği iddia ediliyordu. Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'a transferi konusunda iddialar yükselince Mohamed'in babası Nasser Elneny, açıklamalarda bulundu.

OnTime Sports 2'ye konuşan Nasser Elneny, oğlunun kariyerine Arsenal'de devam etmesini ve bu doğrultuda birkaç gün içinde sözleşmesinin yenilenmesini umduğunu belirtti.





Teklifleri açıkladı!

Mohamed Elneny'nin babası OnTime Sports 2'ye yaptığı açıklamalarda oğluna şu an için gelen teklifleri de açıkladı. Şu ana kadar İngiltere Premier Lig ve İtalya'dan bir takımın Mısırlı oyuncu için teklifte bulunduklarını aktardı.

Manchester United karşısında 11'de başladı

Arsenal, dün gece Premier Lig'de deplasmanda karşılaştığı Manchester United'a 3-2 mağlup olurken menajer Mikel Arteta'nın Elneny'ye ilk 11'de görev vermesi tartışma yarattı. Elneny'yi sezon sonuna kadar takımda tutmak istediği iddia edilen Arteta, Manchester United karşısında da deneyimi nedeniyle o bölgede Mısırlı oyuncuyu seçtiğini açıkladı.