Beşiktaş ve Galatasaray , beklentilerin altında kaldıkları sezonun ardından kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalara başladı. Geçtiğimiz dönemlerde de birçok transferde karşı karşıya gelen iki ekibin FCSB'nin genç yıldızı Octavian Popescu'nun peşinde oldukları belirtildi.





Birçok kez izlemeye gidildi!

Digi Sport, Rumen futbolunun geçmiş dönemdeki yıldızlarından Adrian Mutu'nun Octavian Popescu'ya ilişkin övgülerine yer verirken Impact de genç oyuncu ile Beşiktaş, Galatasaray, Sampdoria ve Torino'nun ilgilendiklerini belirtti.

Beşiktaş ve Galatasaray adına birçok temsilcinin genç oyuncuyu izlemek, bilgi almak adına Bükreş'e gittikleri ifade edildi.





Rumen futbolunun yeni dönemdeki en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Octavian Popescu için Gigi Becali, çok yüksek bir bonservis bedeli talep ettiğinden transferin kolay gerçekleşebileceği düşünülmüyor.

Adrian Mutu: Onda benden bir şeyler var

Digi Sport'a Octavian Popescu hakkında konuşan Adrian Mutu, "Octavian Popescu'da benden bir şeyler var. Onu gerçekten beğeniyorum" ifadelerini kullandı. Bu sezon FCSB formasıyla toplam 36 maçta forma giyen Rumen sol açık; takımına 9 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.