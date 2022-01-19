Süpe Lig ekiplerinin transfer çalışmaları sürerken Tiquinho Soares'in ismi sezon başında da olduğu gibi yeniden gündeme geldi. Sezon başında tercihini Olympiacos'tan yana kullanan Tiquinho'nun Yunanistan günleri pek de iyi geçmeyince Türkiye'den başta Fenerbahçe olmak üzere Beşiktaş ve Galatasaray 'ın da devreye girebilecekleri iddia edildi.

Yunan gazeteci Kostas Nikolapoulos'un haberine göre Fenerbahçe, Tiquinho'yu kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Olympiacos formasıyla 25 maçta 8 gol atabilen Brezilyalı oyuncunun bu gollerinin 2'si UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı gelmişti.

Beşiktaş ve Galatasaray da devreye girebilir

Sport Live'ın haberine göre Tiquinho için Fenerbahçe iddiaları yükselirken İstanbul takımları Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer için temaslarda bulunabilecekleri aktarıldı.

Olympiacos'a Tiquinho için ulaşan resmî bir teklif bulunmasa da yerine bir golcü transferi yapılması hedeflendiğinden yolların ayrılması ve bu noktada da Türkiye'nin yeni adres olması gündemde...