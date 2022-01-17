Christian Eriksen, futbola ve Premier Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Futbola yeniden dönmek istediğini belirten Christian Eriksen için Premier Lig ekiplerinden Brentford devreye girdi.

12 Haziran'da EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Christian Eriksen, sonrasında futboldan uzak kalmıştı. İtalya'daki tıbbi kurallar nedeniyle oynama imkanı olmadığı Inter ile sözleşmesini fesheden yıldız oyuncu, yeniden futbola dönmek istediğini dile getirmişti.

Athletic'in haberine göre Brentford, Christian Eriksen'e 1 yıl opsiyon içermekte olan 6 aylık bir teklif sundu. Eriksen, daha önce Premier Lig'de 2013-20 yılları arasında Tottenham forması giymiş ve Kuzey Londra ekibiyle 300'den fazla maça çıkmıştı.