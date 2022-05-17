Robert Lewandowski, farklı bir deneyim adına Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi 2023'te sona erecek Polonyalı yıldızın takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Bayern Münih de yerine alternatif isim arayışlarına başladı.

Bild'in haberine göre birçok ismin dahil edildiği liseteye Stuttgart'ın forveti Sasa Kalajdzic de eklendi. 24 yaşındaki oyuncunun da Stuttgart ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

2019'da Admira Wacker'den Stuttgart'a transfer olan Avusturyalı oyuncu, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 15 maçta 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.