Türk futbolunun gezgin isimlerinden Batuhan Karadeniz'in yeni durağı belli oldu. Vanspor, son olarak Iğdır FK forması giyen Batuhan Karadeniz'i kadrosuan kattığını resmen açıkladı.
Vanspor'dan yapılan resmî açıklamada Batuhan Karadeniz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Batuhan Karadeniz; profesyonel kariyerinde Beşiktaş , Eskişehirspor, Trabzonspor , Elazığspor, Sivasspor , St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakatyaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, 1461 Trabzon, Iğdır FK deneyimleri sonrası yeni sezonda da Vanspor formasıyla mücadele edecek.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1556277164923928577