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Transfer haberi: Batuhan Karadeniz'in yeni durağı Vanspor

Türk futbolunun gezgin isimlerinden Batuhan Karadeniz, TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor'a transfer oldu.

07 Ağustos 2022, Pazar 17:14 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Batuhan Karadeniz'in yeni durağı Vanspor

Türk futbolunun gezgin isimlerinden Batuhan Karadeniz'in yeni durağı belli oldu. Vanspor, son olarak Iğdır FK forması giyen Batuhan Karadeniz'i kadrosuan kattığını resmen açıkladı.

Vanspor'dan yapılan resmî açıklamada Batuhan Karadeniz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Batuhan Karadeniz; profesyonel kariyerinde Beşiktaş , Eskişehirspor, Trabzonspor , Elazığspor, Sivasspor , St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakatyaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, 1461 Trabzon, Iğdır FK deneyimleri sonrası yeni sezonda da Vanspor formasıyla mücadele edecek. 


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