Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir'in yeni rotası Belçika oldu. Başakşehir, Mechelen'de çok iyi bir sezonu geride bırakan Nikola Storm'u kadrosuna katmak istiyor.

Başakşehir, Storm ile her konuda anlaşma sağlamış durumda. Fakat Başakşehir'in yaptığı ilk teklif, Mechelen tarafından reddedildi. Mechelen'deki yıllık ücretine göre Başakşehir'den çok daha iyi bir ücret alacak olan Storm'un da transfer için Belçika ekibine baskı yaptığı aktarılıyor.

Her Nieuwsblad, pazartesi sabahı Mechelen'e ikinci teklifin de iletildiğini belirtti. Fakat Başakşehir'in yeni teklifinin de Mechelen tarafından yetersiz görüldüğü ifade edilmekte.

Geride kalan sezonda Mechelen formasıyla toplam 41 maça çıkan 27 yaşındaki sol kanat; 16 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.