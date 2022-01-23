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Transfer haberi: Başakşehir'in ilgilendiği Oussama Idrissi, Cadiz'e kiralandı

Bu sezon Sevilla'da beklediği süreyi alamayan ve Süper Lig'den Başakşehir'in de kadrosuna katmak istediği belirtilen Oussama Idrissi, Cadiz'e kiralanarak İspanya'da kaldı.

23 Ocak 2022, Pazar 10:34 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Başakşehir'in ilgilendiği Oussama Idrissi, Cadiz'e kiralandı

Sevilla'da aradığı şansı bulamaması nedeniyle devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Oussama Idrissi'nin yeni takımı resmen belli oldu. Faslı oyuncu, bir başka LaLiga ekibi Cadiz'e kiralandı. 

Lions de l'Atlas'ın haberine göre özellikle Başakşehir, Idrissi'yi kadrosuna katmak istiyordu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin de Idrissi'yi LaLiga'da süre alabileceği bir takıma göndermek istediği aktarılmaktaydı. 

2020'de AZ Alkmaar'dan 12 milyon Euro bonservis ile transfer edilen Idrissi, sonrasında Ajax'ta kiralık bir dönem geçirmiş ve bu sezon Julen Lopetegui yönetimindeki Sevilla'da toplam 7 maçta 245 dakika sahada kalabilmişti. 

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