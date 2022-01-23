Sevilla'da aradığı şansı bulamaması nedeniyle devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Oussama Idrissi'nin yeni takımı resmen belli oldu. Faslı oyuncu, bir başka LaLiga ekibi Cadiz'e kiralandı.

Lions de l'Atlas'ın haberine göre özellikle Başakşehir, Idrissi'yi kadrosuna katmak istiyordu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin de Idrissi'yi LaLiga'da süre alabileceği bir takıma göndermek istediği aktarılmaktaydı.

2020'de AZ Alkmaar'dan 12 milyon Euro bonservis ile transfer edilen Idrissi, sonrasında Ajax'ta kiralık bir dönem geçirmiş ve bu sezon Julen Lopetegui yönetimindeki Sevilla'da toplam 7 maçta 245 dakika sahada kalabilmişti.