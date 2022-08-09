Başakşehir'de takımın formasını toplam 7 kez giyen Peter Zulj ile yollar ayrıldı. Avusturyalı oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiği açıklandı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada tam olarak şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Peter Zulj'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj'a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz"

Anderlecht'ten kiralık şekilde Göztepe formasıyla oldukça başarılı performans sergileyen Zulj, 2021'in yaz transfer döneminde bonservisiyle Başakşehir'e gelmişti. 7 maçta forma giyen Avusturyalı orta saha geride kalan sezonun devre arasında Macar ekibi Fehervar'a kiralanmıştı.