Başakşehir, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İstanbul ekibi, Bertrand Traore'nin Aston Villa'dan transferi konusunda anlaşma sağladı.

Foot Mercato'nun haberine göre Başakşehir, Bertrand Traore'yi 1 yıllığına Aston Villa'dan kiralayacak. Premier Lig dönemine 36 matça 7 gol, 5 asistle başladıktan sonra geçtiğimiz yılı kötü geçiren Bertrand Treore'nin yeniden yükselişe geçmek adına şansını Türkiye'de deneyeceği belirtiliyor.

Yarışı kazanan Başakşehir

Foot Mercato, 26 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş , Galatasaray ve Trabzonspor 'un da girişimlerde bulunduğunu fakat transferi sonuca Başakşehir'in ulaştırdığını aktarmakta.

Burkina Fasolu oyuncu 2020'de 18.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Olympique Lyon'dan Aston Villa'ya transfer olmuştu.