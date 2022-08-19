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Transfer haberi: Başakşehir, Bertrand Traore'yi kadrosuna katıyor

Başakşehir'in Süper Lig'den Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da talip olduğu Aston Villa'dan Bertrand Traore'nin transferinde mutlu sona ulaştığı belirtildi.

19 Ağustos 2022, Cuma 20:14 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Başakşehir, Bertrand Traore'yi kadrosuna katıyor

Başakşehir, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İstanbul ekibi, Bertrand Traore'nin Aston Villa'dan transferi konusunda anlaşma sağladı. 

Foot Mercato'nun haberine göre Başakşehir, Bertrand Traore'yi 1 yıllığına Aston Villa'dan kiralayacak. Premier Lig dönemine 36 matça 7 gol, 5 asistle başladıktan sonra geçtiğimiz yılı kötü geçiren Bertrand Treore'nin yeniden yükselişe geçmek adına şansını Türkiye'de deneyeceği belirtiliyor. 

Yarışı kazanan Başakşehir

Foot Mercato, 26 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş , Galatasaray ve Trabzonspor 'un da girişimlerde bulunduğunu fakat transferi sonuca Başakşehir'in ulaştırdığını aktarmakta. 

Burkina Fasolu oyuncu 2020'de 18.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Olympique Lyon'dan Aston Villa'ya transfer olmuştu. 

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